Pd:Bonaccini, 5s e Terzo polo dicano cosa vogliono fare dei voti

(ANSA) - BOLOGNA, 21 NOV - "Io vorrei che Terzo polo e M5s dicessero all'Italia cosa vogliono fare dei voti che hanno raccolto. Tenerli in una cassaforte da soli per dire che hanno ragione loro, e però vincono gli altri, o provare a discutere nel merito seriamente di ciò che serve al Paese e cercare di costruire nuovo centrosinistra". Lo ha detto Stefano Bonaccini, in collegamento con l'Aria che tira su La7. (ANSA).