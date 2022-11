Manovra: verso Consiglio dei ministri alle 20.30

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Dovrebbe tenersi in serata, alle 20.30, il Consiglio dei ministri chiamato a varare la prima manovra del governo guidato da Giorgia Meloni. Il Cdm non è stato ancora formalmente convocato ma i ministri sono stati preallertati per la riunione serale che potrebbe essere preceduta da incontri politici per valutare le questioni ancora aperte. Non ci dovrebbe essere, invece, la riunione dei tecnici del pre-consiglio. (ANSA).