Strage Colorado: Biden, non dobbiamo tollerare l'odio

(ANSA) - WASHINGTON, 20 NOV - "La violenza delle armi da fuoco continua ad avere un impatto devastante e particolare sulle comunita' Lgbtqi+ nel nostro Paese e le minacce di violenza stanno aumentando... Dobbiamo eliminare le ineguaglianze che contribuiscono alla violenza contro le persone Lgbtqi+": lo ha detto Joe Biden dopo la strage in Colorado, rilanciando la necessita' di bandire le armi d'assalto. "Non possiamo e non dobbiamo tollerare l'odio", ha aggiunto. (ANSA).