Sequestro-lampo per rapinare diamanti a imprenditore orafo

(ANSA) - AREZZO, 20 NOV - Sequestro-lampo a scopo di rapina nel pomeriggio a un imprenditore orafo specializzato in lavorazione di diamanti ad Arezzo. E' stato sequestrato in casa e costretto ad andare in azienda, qui rapinato e poi rilasciato nella campagna, vicino alla propria abitazione. Secondo quanto si apprende, avrebbe agito una banda di diverse persone, tutte a volto coperto, ma le notizie sono ancora frammentarie, entrate in azione nel pomeriggio con un'irruzione nell'abitazione dell'uomo a Ruscello, una frazione nei pressi di Arezzo.Poi avrebbero costretto l'imprenditore ad andare in ditta, in via Marco Perennio, in città e a consegnare i diamanti. (ANSA).