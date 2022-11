Capo Aiea, a Zaporizhzhia si gioca col fuoco, stop raid

(ANSA) - ROMA, 20 NOV - "Chiunque ci sia dietro, deve fermarsi immediatamente. State giocando con il fuoco!". Lo afferma il direttore dell'Aiea Rafael Grossi, in merito alle esplosioni nella zona della centrale nucleare di Zaporizhzhia, citato da un tweet della stessa Aiea. Grossi ha inoltre ribadito l'appello urgente a Ucraina e Russia a trovare un accordo e implementare una zona di sicurezza e protezione nucleare intorno alla centrale ucraina il prima possibile. "Non mi arrenderò fino a quando questa zona non sarà diventata realtà", ha aggiunto.

