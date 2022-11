Atp Finals: Ruud schianta Rublev e va in finale con Djokovic

(ANSA) - TORINO, 19 NOV - Sarà Casper Ruud a sfidare Novak Djokovic nella finalissima delle Atp Finals di Torino. Il norvegese ha dominato la semifinale contro Andrej Rublev, vincendo 2-0 con i parziali di 6-2, 6-4 in appena un'ora e otto minuti di gioco. "Ho giocato uno dei migliori tennis della mia vita, non pensavo di poter arrivare così in fondo" ha detto un emozionatissimo Ruud al termine della sfida. Così il norvegese contenderà il trofeo a Djokovic, la finalissima è in programma domani sera al Pala Alpitour. (ANSA).