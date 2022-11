Meloni e i ministri alla Camera per una riunione sull'autonomia

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - E' in corso alla Camera una riunione sull'Autonomia con la premier Giorgia Meloni, i due vicepremier Matteo Salvini e Antonio Tajani ed il ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli. All'incontro partecipa videocollegato da Bruxelles anche il ministro per gli Affari Ue Raffaele Fitto. (ANSA).