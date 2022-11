Majorino, in Lombardia è sfida fra me e Fontana

(ANSA) - MILANO, 18 NOV - "Credo che la sfida sia oggettivamente fra me e Fontana visto che la corsa è per arrivare primi": così ha detto al tgR Lombardia Pierfrancesco Majorino candidato presidente della Lombardia per il centrosinistra. Non quindi Letizia Moratti.

E sulla decisione, non da tutti gradita, di non fare le primarie ha spiegato che "avevamo bisogno di lanciare subito la campagna elettorale" per battere "la destra". "E credo che tutti - ha concluso - ci troveremo su questo obiettivo". (ANSA).