Ad Amazon, i licenziamenti continueranno nel 2023

(ANSA) - WASHINGTON, 17 NOV - L'amministratore delegato di Amazon, Andy Jassy, ha annunciato in una comunicazione interna all'azienda che i licenziamenti continueranno anche nel 2023. Lo riporta Abc news. La comunicazione arriva qualche giorno dopo la notizia che il gigante dell'e-commerce si prepara a cacciare 10.000 impiegati, in quello che potrebbe essere il maggior taglio nella storia della società pur rappresentando meno dell'1% della sua forza lavoro complessiva. "L'economia rimane in una situazione difficile e noi abbiamo assunto rapidamente negli ultimi anni", ha sottolineato Jassy senza tuttavia specificare l'entità o i tempi dei nuovi licenziamenti. (ANSA).