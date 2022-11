Pelosi, non mi ricandido a leader dem della Camera

(ANSA) - WASHINGTON, 17 NOV - "Continuerò a servire il grande Stato della California e la gente di San Francisco ma non mi ripresentero' per il ruolo di leader dei democratici alla Camera." Lo ha detto la Speaker Nancy Pelosi parlando in aula.

"Questo è il cuore della democrazia americana. Non dimenticherò mai quando ho visto per la prima volta Capitol Hill, avevo sei anni. Allora e come oggi penso che sia l'edificio più bello del mondo, per quello che rappresenta: la nostra democrazia, la nostra costituzione, i nostri ideali", ha detto ancora.

"Dobbiamo guardare al futuro, aprirci a nuove possibilità", ha sottolineato. (ANSA).