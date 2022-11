La Cina costruirà più ospedali contro impennata casi di Covid-19

(ANSA) - PECHINO, 17 NOV - La Cina costruirà più ospedali anti-Covid per contrastare l'impennata di infezioni con l'ambizioso obiettivo di avere unità di terapia intensiva pari al 10% dei posti letto "dedicati ai pazienti più vulnerabili", nel mentre il Paese cerca di allontanarsi dalla politica draconiana della 'tolleranza zero'. Lo ha riferito Guo Yanhong, funzionario della Commissione sanitaria nazionale, in un briefing a Pechino da cui è emersa "l'elaborazione di piani per accelerare la vaccinazione". La Cina ha segnato ieri oltre 23.000 nuovi contagi domestici, aggiornando i massimi da aprile, con un aumento di circa 3.000 unità rispetto a martedì. (ANSA).