Cina, da Xi nessun rimprovero a Trudeau a margine G20

(ANSA) - PECHINO, 18 NOV - Il presidente Xi Jinping non ha voluto criticare il premier canadese Justin Trudeau nel teso confronto che i due leader hanno avuto mercoledì a margine del G20 di Bali, in Indonesia, impietosamente ripreso dalle telecamere. "Non credo che la vicenda debba essere interpretata come una critica o un rimprovero di Xi a qualcuno - ha detto la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ning -. Il video conteneva una breve conversazione. È una cosa normale e non credo debba essere interpretata in un modo particolare". Xi aveva manifestato irritazione a Trudeau accusato di aver riferito ai media i contenuti del breve colloquio avuto martedì.

(ANSA).