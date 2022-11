I Maneskin candidati ai Grammy come "miglior nuovo artista"

(ANSA) - ROMA, 15 NOV - I Maneskin hanno conquistato una candidatura ai Grammy 2023 nella categoria miglior nuovo artista. L'annuncio oggi 'live' sul sito della Recording Academy.Quella annunciata oggi dalla vincitrice della scorsa edizione Olivia Rodrigo e' la prima nomination per la band italiana, il cui nuovo album 'RUSH!' uscira' il 20 gennaio, pochi giorni prima della cerimonia dei Grammy in programma il 5 febbraio in prima serata. L'annuncio arriva mentre Victoria, Damiano, Thomas e Ethan stanno vivendo un anno pieno di grandi successi su scala internazionale: a fine ottobre sono partite le date statunitensi del 'Loud Kids Tour' con uno spettacolo tutto esaurito al The Paramount Theatre di Seattle. (ANSA).