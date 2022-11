Bce: de Guindos, peggiora quadro stabilità finanziaria

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - La Bce si appresta a un nuovo peggioramento della sua valutazione sulle prospettive di stabilità finanziaria, nella Financial Stability Review che pubblicherà mercoledì.

Lo ha anticipato il vicepresidente della Bce Luis de Guindos parlando alla 25ma edizione della Frankfurt Euro Finance Week.

"Il peggioramento delle condizioni economiche e finanziarie ha ulteriormente aumentato i rischi per la stabilità finanziaria", ha detto de Guindos, spiegando che la possibilità di "un riassestamento dei prezzi e le difficoltà sulla liquidità rendono i mercati finanziari e le istituzioni finanziarie non bancarie vulnerabili a una rivalutazione disordinata dei rischi". (ANSA).