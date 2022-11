Basket: 85-84 alla Georgia, Italia qualificata ai Mondiali

(ANSA) - ROMA, 14 NOV - L'Italia ha battuto la Georgia 85-84 a Tbilisi e si è matematicamente qualificata ai Mondiali 2023 di pallacanestro, in programma dal prossimo agosto in Giappone, Filippine e Indonesia. Diventano così ininfluenti per gli azzurri guidati da Gianmarco Pozzecco le due gare dell'ultima finestra, nel febbraio 2023, contro l'Ucraina e in trasferta contro la Spagna. (ANSA).