Biden spera di trovare aree di cooperazione con Xi al G20

(ANSA) - A BORDO DELL'AIR FORCE ONE, 13 NOV - Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden spera di individuare "aree di cooperazione" con il suo omologo cinese Xi Jinping quando lunedì discuteranno delle loro tese relazioni, ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale Jake Sullivan parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One. Aggiungendo che Biden spera di "uscire da questo incontro con aree in cui i due Paesi, i due presidenti e i loro team possano lavorare in modo cooperativo su questioni sostanziali". (ANSA).