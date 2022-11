Urso, taglio cuneo sarà 2/3 per il lavoratore, 1/3 azienda

(ANSA) - MOGLIANO VENETO, 12 NOV - "Non si può fare tutto e subito, possiamo fare ciò che è possibile e tracciare la rotta.

Il taglio del cuneo fiscale sarà per 2/3 per il lavoratore e 1/3 per l' azienda". Lo ha detto il ministro dello sviluppo economico Adolfo Urso. "Dobbiamo alzare i salari - ha aggiunto - e questo avverrà gradualmente nel tempo. Soltanto innalzando i salari sarà possibile incentivare il lavoro". (ANSA).