Musk aleggia spettro bancarotta per Twitter, non è esclusa

(ANSA) - NEW YORK, 11 NOV - Elon Musk aleggia lo spettro di una bancarotta di Twitter. "Non è fuori questione", ha detto il miliardario ai dipendenti, secondo quanto riportano i media americani. "Senza significativi ricavi da abbonamento, c'è una buona possibilità che Twitter non sopravviva al rallentamento economico. Abbiamo bisogno di almeno la metà dei nostri ricavi da abbonamenti", aggiunge Musk. La possibilità ventilata di una bancarotta arriva con il proseguire della fuga dei manager fra i quali i responsabili della sicurezza e della privacy. (ANSA).