Elly Schlein aderisce al percorso costituente del Pd

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - "A me interessa aderire a questo percorso costituente" del Pd, "per portare un contributo di proposte e visioni. Non da sola, ma con chi, dentro e fuori dal Pd, ha condiviso queste riflessioni. Non ho mai creduto che le traiettorie individuali potessero cambiare le cose, servono processi collettivi". Lo ha detto in una diretta Instagram la deputata Elly Schlein, eletta con la lista Pd-Italia democratica e progressista. (ANSA).