Convocati Senegal: c'è anche l'infortunato Sadio Manè

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - E' infortunato e potrebbe non giocare nemmeno una partita ai Mondiali, ma Sadio Mané, miglior giocatore africano e vice Pallone d'Oro 2022, è nella lista dei convocati del Senegal presentata a Dakar dal ct, Aliou Cissé, dove ci sono anche il difensore milanista Ballo Tourè e l'attaccante della salernitana Dia. Cissè ha spiegato di essere ottimista su Manè e di sperare in un miglioramento delle sue condizioni. "Ho preferito averlo, è un giocatore importante nella nostra rosa - ha detto il tecnico -. Potremo continuare a seguirlo, sperando che tra due o tre settimane ci sia un'evoluzione positiva. Ma faremo tutto il possibile per poterlo recuperare e siamo davvero ottimisti".

L'attaccante del Bayern Monaco si è infortunato nell'ultima gara di campionato e il tecnico Julian Nagelsmann non lo potrà ovviamente schierare nell'ultima giornata prima della sosta per i Mondiali ma si è detto scettico sulle possibilità che l'infortuno si possa risolvere in tempi brevi.

Questa la lista del Senegal: portieri: Édouard Mendy (Chelsea), Seny Dieng (Queens Park Rangers), Alfred Gomis (Rennes).

difensori: Kalidou Koulibaly (Chelsea), Youssouf Sabaly (Siviglia), Abdou Diallo (Lipsia), Pape Abou Cissé (Olympiakos), Fodé Ballo Tourè (Milan), Ismael Jakobs (Monaco), Formosa Mendy (Amiens).

centrocampisti: Moustapha Name (Paphos), Pape Gueye (Mariglia), Idrissa Gana Gueye (Everton), Nampalys Mendy (Leicester), Mamadou Loum Ndiaye (Reading), Pape Matar Sarr (Tottenham), Cheikhou Kouyaté (Nottingham Forest), Pathé Ciss (Vallecano), Krepin Diatta (Monaco).

attaccanti: Sadio Mané (Bayern Monaco), Ismaïla Sarr (Watford), Bamba Dieng (Marsiglia), Famara Diedhiou (Alanyaspor), Ilimane Ndiaye (Sheffield), Boulaye Dia (Salernitan), Nicolas Jackson (Villareal). (ANSA).