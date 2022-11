++ Bankitalia:balzo turismo estivo Lazio ma sotto pre-Covid ++

(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Il balzo estivo del turismo a Roma e nel Lazio ha spinto e sta sostenenedo il pil regionale (e nazionale) con una maggiore crescita degli arrivi dagli Stati Uniti e Asia ma nel medio-lungo termine il settore non riuscirà a dare un contributo stabile allla produttività. E' quanto emerge dal rapporto della Banca d'Italia sull'economia del Lazio secondo cui, a maggio-agosto, le presenze turistiche hanno ulteriormente accelerato contribuendo al recupero dell'occupazione nel commercio, alloggio e ristorazione (+18% nel semestre). Si tratta però per la gran parte, osservano gli analisti dell'istituto centrale, di lavoro non qualificato.

