Usa: inflazione rallenta a ottobre più delle attese, +7,7%

(ANSA) - NEW YORK, 10 NOV - L'inflazione rallenta negli Stati Uniti più delle attese. I prezzi al consumo sono saliti in ottobre del 7,7%, meno delle attese degli analisti che scommettevano su un +7,9%. Su base mensile l'aumento è stato dello 0,4%, meno del +0,6% previsto.

Volano i mercati azionari (Wall Street corre, Dj apre a +2,77%, Nasdaq +5,09%, Milano tocca +2%).

Il calo maggiore delle attese dell'inflazione americana concede alla Fed più spazio di manovra per rallentare la velocità dei rialzi dei tassi di interesse. La frenata di ottobre lascia sperare che la banca centrale alzi il costo del denaro dello 0,50% alla prossima riunione di dicembre, prima della quale ci sarà un altro dato sull'inflazione consentendo così alla Fed di aver maggiori informazioni per decidere. (ANSA).