Scritta antisemita apparsa sulla sinagoga di Trieste

(ANSA) - TRIESTE, 10 NOV - Una scritta contro gli ebrei è apparsa nella notte sulla facciata della sinagoga di Trieste, nel centro città. "Gli ebrei - è stato scritto in nero - sono i nuovi razzisti e fascisti".

Sono in corso le indagini della Digos, anche con il supporto delle immagini dalla videosorveglianza della zona, per risalire agli autori. (ANSA).