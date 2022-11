Industria: Istat, -1,8% la produzione a settembre sul mese

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - Dopo due mesi di crescita la produzione industriale torna a calare: lo rileva l'Istat precisando che a settembre 2022 si stima che l'indice destagionalizzato diminuisca dell'1,8% rispetto ad agosto. Il livello della produzione scende anche nella media del terzo trimestre (-0,4% rispetto ai tre mesi precedenti). Corretto per gli effetti di calendario, l'indice complessivo di settembre cala anche in termini tendenziali dello 0,5% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22 come a settembre 2021).

