D'Amato, in campo per le regionali del Lazio

(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Se sono in campo? Io do la mia disponibilità a candidarmi a partire dal mio partito e dall'intera coalizione del centrosinistra che l'ultima volta ha vinto le elezioni regionali". Lo ha detto Alessio D'Amato, assessore alla sanità della Regione Lazio, all'evento al teatro Brancaccio. "Io le primarie le ho chieste in tempi non sospetti, ma questo è un tema sul quale dovranno decidere le forze del perimetro della coalizione. Adesso le forze politiche devono decidere tempi e modi. Io ci sono", ha aggiunto.

"Alessio D'Amato non è del terzo polo ma del Pd, ma come la Moratti in Lombardia penso che le persone si valutino per le cose che fanno, non per le etichette, e sono stati entrambi bravi assessori regionali alla Sanità", ha sostenuto il leader di Azione, Carlo Calenda. "Non partecipiamo alle primarie della sinistra, se vogliono farle le facciano, ma è meglio darsi una mossa". (ANSA).