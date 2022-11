++ Migranti: cadavere di un bimbo portato a Lampedusa ++

(ANSA) - LAMPEDUSA, 10 NOV - Il cadavere di un bambino è stato trovato su un barchino soccorso al largo di Lampedusa nel gruppo di migranti che stavano viaggiando verso l'Italia.

I profughi sono sbarcati in nottata al molo Favaloro dove era già stata portata una bara bianca per accogliere e sistemare la salma del bimbo. E' stata informata anche la Procura della Repubblica di Agrigento.

Il bambino dovrebbe essere spirato - ma sarà necessario avere la conferma dall'ispezione cadaverica - per un malore. Il corpo non presenterebbe infatti segnali di violenza, aggressioni o incidenti. (ANSA).