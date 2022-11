Zingaretti, Conte ha rotto alleanza senza motivo nel Lazio

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - "Ho ascoltato la conferenza stampa di ieri. Io penso che in questo modo Conte rompe l'alleanza di centrosinistra che governa il Lazio, senza motivo, perché la Regione non ha mai autorizzato e mai autorizzerà nessun inceneritore. Lo abbiamo deciso noi da anni e non lo decide certo Giuseppe Conte. Non serve che ce lo ricordi". Lo ha detto Nicola Zingaretti, a margine del suo evento di fine mandato, in piazza di Pietra. (ANSA).