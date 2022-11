Patto: Lindner, c'è grande spazio per discutere fra Stati

(ANSA) - BERLINO, 09 NOV - "Guarderemo con attenzione le proposte della Commissione. Queste contengono elementi di aiuto, ma anche un grande spazio per la discussione fra gli Stati membri". Lo ha detto il ministro delle finanze tedesco, Christian Lindner, commentando in conferenza stampa a Berlino le proposte della Commissione Ue sulle modifiche al patto di Stabilità. "Un approccio multilaterale è un elemento sostanziale delle regole di bilancio europeo. In altre parole, un'unione monetaria ha bisogno di regole di bilancio unitarie", ha aggiunto. "Questo è decisivo per assicurare il trattamento paritario e la comparabilità e nella sostenibilità del debito", ha aggiunto. Per il ministro dobbiamo mettere insieme da un lato "un approccio più realistico" e dall'altro il "carattere vincolante di una strada più affidabile per una reale riduzione dei debiti". (ANSA).