Midterm: Shapiro è governatore Pennsylvania, schiaffo a Trump

(ANSA) - WASHINGTON, 08 NOV - Il democratico Josh Shapiro ha sconfitto il repubblicano Doug Mastriano, divenendo governatore della Pennsylvania. E' quanto emerge dalle proiezioni di Nbc e Fox.

La vittoria dell'attorney general è uno schiaffo a Donald Trump e consegna un importante successo ai democratici in uno Stato chiave per le elezioni del 2024. Mastriano condivideva le accuse di brogli elettorali e aveva contribuito all'assalto al Capitol.

Il senatore dem Michael Bennett conserva invece il suo seggio in Colorado, sconfiggendo il repubblicano Joe O'Dea in una gara in cui il Grand Old Party sperava di strappare uno scranno. (ANSA).