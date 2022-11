Midterm: Ocasio-Cortez domina a New York, rieletta alla Camera

(ANSA) - WASHINGTON, 08 NOV - La pasionaria democratica Alexandria Ocasio-Cortez ha stravinto a New York ed è stata rieletta alla Camera americana, secondo le proiezioni dei media Usa. La deputata liberal, astro del partito dem, ha battuto la repubblicana Tina Forte.

La repubblicana Kristi Noem è invece confermata governatrice del South Dakota. Secondo le proiezioni dei media americani, Noem ha battuto il democratico Jamie Smith. Da tempo i rumors la indicano come possibile vicepresidente in un ticket con Donald Trump per la Casa Bianca. (ANSA).