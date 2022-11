Midterm, media: DeSantis riconfermato governatore della Florida

(ANSA) - WASHINGTON, 08 NOV - Il governatore repubblicano della Florida, l'italo-americano Ron DeSantis, ha ottenuto la riconferma nelle elezioni di Midterm. E' la proiezione di vari media Usa.

DeSantis è tra i possibili candidati per la Casa Bianca, dove sarebbe il principale rivale di Donald Trump se anche il tycoon scendesse in campo, come ha lasciato intendere. (ANSA).