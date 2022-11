Marsiglia pronta ad accogliere Ocean, 'ma decide Parigi'

(ANSA) - PARIGI, 09 NOV - Il porto di Marsiglia è "in grado" di accogliere la nave Ocean Viking con oltre 230 migranti a bordo: lo ha detto il sindaco del grande porto francese affacciato sul Mediterraneo, Benoit Payan, ricordando tuttavia che questa decisione spetta al governo centrale di Parigi. "Mi sono rivolto al governo francese dicendo che sarebbe un onore per Marsiglia, nonché un onore per la Francia accogliere l'Ocean Viking qui in Francia", ha dichiarato alla stampa il primo cittadino. (ANSA).