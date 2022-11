Al via incontro Meloni con i sindacati a P. Chigi

(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Al via a Palazzo Chigi l'incontro della presidente del Consiglio Giorgia Meloni con i sindacati: al tavolo per i sindacati Maurizio Landini (Cgil), Luigi Sbarra (Cisl), Pierpaolo Bombardieri (Uil) e Paolo Capone (Ugl). Per il governo presenti i ministri del Lavoro Marina Calderone, della P.a. Paolo Zangrillo, delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso. (ANSA).