Peter Gabriel torna in Italia, due date evento nel 2023

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Peter Gabriel torna live in Italia con due concerti evento, sabato 20 maggio all'Arena di Verona e domenica 21 maggio al Mediolanum Forum di Milano con il nuovo i/o The Tour.

L'artista ha annunciato il tour 2023 che nella prossima primavera toccherà Europa e Regno Unito. Lo show segna il suo ritorno da solista fuori dal Nord America dal 2014, per il Back to Front Tour in supporto all'album "So". Prodotti da Live Nation, i 22 concerti europei debutteranno a Cracovia (Polonia) per proseguire in Italia, Francia, Germania, Danimarca, Svezia, Norvegia, Paesi Bassi, Belgio, Svizzera e Regno Unito prima di concludersi a Dublino (Irlanda). Il tour continuerà in Nord America tra fine estate e l'autunno, con date e biglietti ancora da annunciare.

"È passato molto tempo e ora sono circondato da un sacco di nuove canzoni, eccitato di portarle in viaggio. Non vedo l'ora di vedervi in tour", sottolinea l'artista.

i/o The Tour vedrà Gabriel suonare nuovo materiale proveniente dal suo prossimo album i/o, oltre a pescare dal suo catalogo musicale di hit, canzoni amate dai fan e perle inaspettate. Per lo show, Gabriel sarà accompagnato dagli storici componenti della sua band Tony Levin, David Rhodes and Manu Katché. (ANSA).