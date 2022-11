Beppe Grillo torna in scena a teatro

(ANSA) - ROMA, 08 NOV - Beppe Grillo torna in scena con lo spettacolo 'Io sono il peggiore' con un tour che parte dal teatro Mancinelli di Orvieto e passa per Napoli, Milano, Firenze, Sanremo, Bologna. Per il comico e politico a lungo lontano dallo spettacolo, uno show che viene presentato come "lo spettacolo delle rivelazioni, dove tutti sono coinvolti e nessuno è escluso. Dalla religione alle silenziose guerre economiche, passando per il metaverso, fino al lato oscuro dell'ambientalismo".

Queste le prime date del tour: 15 febbraio Orvieto, Teatro Mancinelli; 18 febbraio Napoli, Teatro Diana; 6 marzo Milano, Teatro Nazionale; 15 marzo Firenze, Teatro Puccini; 17 marzo Sanremo, Teatro Ariston; 20 marzo Roma, Teatro Brancaccio; 27 marzo Bologna, Teatro Duse. (ANSA).