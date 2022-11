Francia, 11 vescovi ed ex sotto inchiesta per abusi

(ANSA) - PARIGI, 07 NOV - Undici tra vescovi ed ex vescovi francesi sono sotto inchiesta per violenze sessuali su minori.

Lo ha annunciato il presidente della Conferenza episcopale francese, Eric de Moulins-Beaufort, nel corso di una conferenza stampa a Lourdes.

Tra gli indagati figura anche un cardinale, monsignor Jean-Pierre Ricard, ex vescovo di Bordeaux, che ha riconosciuto di avere avuto un atteggiamento "riprovevole" su una minore di 14 anni 35 anni fa. E c'è l'ex vescovo di Créteil, Michel Santier, già sanzionato nel 2021 dalle autorità del Vaticano per "abusi spirituali che hanno condotto a del voyeurismo su due uomini maggiorenni" negli anni Novanta.

Gli alti prelati sono oggetto di una procedura giudiziaria o di una procedura di diritto canonico interna alla Chiesa.

(ANSA).