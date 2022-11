Bonaccini, anticipo Congresso Pd? Cresce la consapevolezza

(ANSA) - BOLOGNA, 07 NOV - "Lo decideranno gli organismi preposti ma mi pare che stia crescendo anche nel gruppo dirigente nazionale la consapevolezza che quello che io e tanti altri avevamo detto. Mi pare che ci si stia accorgendo che forse avevamo ragione cioè che i tempi dovevano essere un po' più in sintonia con quello che si aspettano i cittadini normali a partire dai nostri iscritti e elettori". Lo ha detto, a margine di una conferenza stampa sulla firma del decreto per il rigassificatore al largo di Ravenna, il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, replicando a chi gli chiedeva un commento sulla possibilità di anticipare il Congresso del Pd.

"Vediamo - ha proseguito - io mi rimetto sempre alle decisioni collettive perché non mi piace l'idea che qualcuno debba abbaiare alla luna", ha aggiunto. (ANSA).