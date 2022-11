Ucraina: Papa in Bahrein, pregate perché guerra finisca

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "Non voglio dimenticare la martoriata Ucraina. Prego e vi chiedo di pregare perché la guerra finisca".

Lo ha detto il Papa parlando alla comunità cattolica di Manama, in Bahrein.

Il Papa ha rivolto un pensiero alla situazione in Etiopia: "incoraggio tutti a sostenere" il dialogo perché ci sia "una pace duratura". (ANSA).

L'incontro con i vescovi, i sacerdoti, i religiosi e le religiose, e i laici operatori pastorali sarà oggi l'ultimo appuntamento di Papa Francesco in Bahrein. L'incontro di preghiera si terrà questa mattina alle 9.30 (7.30 ora italiana) nella chiesa del Sacro Cuore a Manama, la capitale del Paese. Poi il Pontefice si trasferirà all'aeroporto di Awali dove, dopo la cerimonia di congedo, lascerà l'Isola del Golfo alle 13. L'arrivo del volo che porterà Papa Francesco a Roma è previsto per le 16.35. (ANSA).