Trump, 'elezioni 2020 truccate' e si ricandida per 2024

(ANSA) - ROMA, 06 NOV - Donald Trump parla per tre ore a Latrobe, in Pennsylvania, e, all'insegna dello slogan 'Make America great again' conferma ai suoi fans di ritenere "truccate" le elezioni del 2020 e che si ricandiderà nel 2024.

Poi se la prende con il presidente Joe Biden, accusandolo di avere "consentito alla Russia di devastare l'Ucraina, e la Cina contro Taiwan è la prossima". Bersaglia anche i media: "corrotti, sono i nemici del popolo", "i Democratici fanno disinformazione e truccano le elezioni". E ancora: "Metteremo fine alla carriera di quella pazza di Nancy Pelosi". Appello di Biden a Philadelphia: "votate pensando al futuro della democrazia". Anche Obama in campo, "in ballo i diritti". (ANSA).