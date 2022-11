Filorussi, Kherson senza luce e acqua dopo attacco Kiev

(ANSA) - MOSCA, 06 NOV - La città di Kherson è attualmente senza elettricità e acqua a seguito di un attacco delle forze ucraine alle linee elettriche. Lo denunciano le autorità dell'occupazione russa. "A seguito di un attacco terroristico, organizzato dalla parte ucraina, tre tralicci di cemento che trasportavano linee ad alta tensione sono stati danneggiati sull'asse Berislav-Kakhovka", hanno affermato le autorità di occupazione della regione di Kherson in una nota su Telegram.

"Attualmente non c'è elettricità o acqua in città e in alcuni distretti della regione", hanno aggiunto. (ANSA).