Rave: Renzi, norma è scritta male, cambiarla è un dovere

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - "Il Governo Meloni ha iniziato a lavorare. E non ha iniziato benissimo, a dire il vero. Il caos sulla norma anti rave party ha cancellato anche quanto di buono le forze dell'ordine avevano fatto a Modena, sgomberando un edificio senza incidenti. Una norma sui rave c'è in tanti ordinamenti, a cominciare dalla Legge Mariani in Francia. Ma la norma italiana è stata scritta male. Cambiarla è un dovere, non un'opzione". Lo scrive il leader di Iv Matteo Renzi nell'Enews.

(ANSA).