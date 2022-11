Papa: uomo di fede rifiuta bestemmia guerra e corsa a riarmo

(ANSA) - 'AWĀLĪ, 04 NOV - Il Papa in Bahrein lancia un appello ai leader religiosi affinché rifiutino la guerra. "Chi è religioso", ha sottolineato intervenendo al Forum per il Dialogo in corso ad Awali, "con forza dice 'no' alla bestemmia della guerra e all'uso della violenza. E traduce con coerenza, nella pratica, tali 'no'. Perché non basta dire che una religione è pacifica, occorre condannare e isolare i violenti che ne abusano il nome. E nemmeno è sufficiente prendere le distanze dall'intolleranza e dall'estremismo, bisogna agire in senso contrario", dalla condanna del terrorismo all'opposizione "alla corsa al riarmo, agli affari della guerra, al mercato della morte". (ANSA).