Nuovo tonfo del gas ad Amsterdam, nuovi minimi da metà giugno

(ANSA) - MILANO, 04 NOV - Nuovo tonfo per il prezzo del gas ad Amsterdam: i future Ttf con scadenza a dicembre hanno chiuso la seduta in ribasso dell'8,5% a 114,79 euro al megawattora, ritoccando i minimi da metà giugno. Alla progressiva discesa del prezzo del gas stanno contribuendo le temperature sopra la media nel Vecchio Continente, che preservano le scorte accumulate durante l'anno, con gli stoccaggi della Ue ormai prossimi, in media, al 95% di riempimento. (ANSA).