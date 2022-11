Maltempo: pesanti disagi in provincia di Salerno

(ANSA) - SALERNO, 04 NOV - Il maltempo sta provocando gravi disagi in provincia di Salerno. Le situazioni più delicate stanno interessando i comuni della Valle dell'Irno e dell'Agro Nocerino Sarnese. Strade e sottopassi allagati e decine d'interventi da parte dei vigili del fuoco. A Mercato San Severino (Salerno) viene costantemente monitorata la situazione dei torrenti Solofrana e Calvagnola che sono usciti dagli argini, allagando le strade della frazione di Sant'Angelo.

Sul posto i vigili del fuoco, i volontari della protezione civile ed il sindaco Antonio Somma. Sempre a Mercato San Severino un automobilista è rimasto intrappolato nel sottopasso di via Faraldo: da quanto si apprende l'uomo, nonostante il livello dell'acqua fosse alto, ha provato ad attraversarlo ma è rimasto impantanato con l'acqua che ha raggiunto quasi il finestrino. A salvarlo sono stati i volontari dell'Epi, la locale protezione civile.

Problemi a Fisciano, Baronissi, oltre che in numerosi comuni dell'Agro Nocerino Sarnese dove sono impegnati i vigili del fuoco. (ANSA).