Hit parade, thasup si riprende la vetta

(ANSA) - ROMA, 04 NOV - Cambiano le posizioni, ma sul podio degli album più venduti della settimana secondo le rilevazioni Fimi/Gfk troviamo gli stessi artisti di una settimana fa. Thasup si riprende la vetta della classifica con "c@ra++ere s?ec!@le", il nuovo album che arriva a tre anni dal fortunato esordio con 23 6451 e che vede le collaborazioni con Coez, Rkomi, Pinguini Tattici Nucleari, Lazza, Sfera Ebbasta, Rondodasosa. Al secondo posto risale Lazza con Sirio, mentre Taylor Swift con "Midnights", regina incontrastata sette giorni fa, scivola in terza posizione, ma rimane l'unica artista donna in top ten.

Rientra tra i primi dieci, ed è quarto, Paky con Salvatore (già disco di platino) in una versione rivista che alle precedenti 17 tracce aggiunge nuovi banger. Il rapper è pronto anche a portare live il suo album. A seguire c'è Cremonini con il debutto dell'album live del tour negli stadi di quest'estate e della notte di Imola, con l'aggiunta della versione in studio di "Stella di Mare" con Lucio Dalla. Sesta piazza, in discesa di due, per il producer Night Skinny al quarto con il progetto monumentale Botox, che riunisce oltre 40 artisti. In settima posizione rientra Fedez con Disumano, uscito quasi un anno fa, seguito da Marco Mengoni con Pelle, secondo capitolo della trilogia Materia.

Chiudono la top ten Rkomi con Taxi Driver, in classifica da ben 79 settimane, e Bad Bunny con Un verano sin ti. (ANSA).