Borsa: Tokyo, apertura in calo (-1,05%)

(ANSA) - TOKYO, 04 NOV - La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in ribasso dopo la giornata di festività nazionale, ieri, a ridosso della contrazione a Wall Street, e le vendite sul listino tecnologico del Nasdaq, in attesa dei dati sul mercato del lavoro negli Stati Uniti. In apertura il Nikkei mostra una flessione dell'1,05% a quota 27.371,89, e una perdita di 291 punti. Sul mercato valutario il dollaro è poco variato sullo yen, a 148,20, e l'euro si indebolisce sulla divisa nipponica a in livello di 144,60. (ANSA).