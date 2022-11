Metsola, ruolo Italia centrale in Ue, restiamo uniti

(ANSA) - BRUXELLES, 03 NOV - "Benvenuta Presidente Giorgia Meloni all'Europarlamento. L'Italia ha sempre avuto un ruolo centrale nell'Ue. Più che mai - con l'invasione Russa dell'Ucraina, prezzi dell'energia alle stelle e inflazione in aumento - dobbiamo rimanere uniti. Siamo più forti se stiamo insieme". Lo ha scritto in un tweet la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola, che in questi minuti sta incontrando la premier italiana. (ANSA).