Incidenti stradali: Salvini,al lavoro per aumentare sanzioni

(ANSA) - ROMA, 03 NOV - "Troppe tragedie per colpa di chi guida ubriaco e drogato. Stiamo lavorando per intervenire sui Codici per aumentare sanzioni e salvare vite". E' quanto afferma il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini in un post su Facebook nel quale posta una notizia relativa ad un incidente stradale con delle vittime provocato da un conducente positivo ad alcol e droga. (ANSA).