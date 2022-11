Zelensky, 'non serve temere Mosca, ma può usare nucleare'

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - Secondo il Presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky non è necessario temere la Federazione Russa.

Allo stesso tempo, però, suggerisce che Mosca potrebbe ricorrere al dispiegamento di armi nucleari: lo ha dichiarato in un'intervista alla televisione ceca, come riporta Ukrinform.

Il capo di Stato ucraino si è rifiutato di valutare la probabilità che la Russia utilizzi armi nucleari nella guerra in corso perché, a suo avviso, la Russia preferisce fare il contrario di ciò che dichiara: "Non vorrei dare una valutazione di questo tipo perché una tale minaccia è là fuori. Penso che non ci sia bisogno di temerla. Non c'è bisogno di avere paura della Russia. Non credo che siano adeguati. Possono fare o non fare certe cose. Non c'è bisogno di collegare gli ultimatum della Russia o l'adempimento delle sue condizioni, suggerendo che se non le soddisfate, dispiegheranno armi nucleari. Sarebbe un grosso errore. Queste cose non sono correlate", ha detto Zelensky. (ANSA).