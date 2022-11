Usa, nessun segnale Mosca stia per usare armi nucleari

(ANSA) - ROMA, 02 NOV - "Nessun segnale che la Russia si stia preparando a usare armi nucleari contro l'Ucraina": lo afferma il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale della Casa Bianca John Kirby aggiungendo di non avere commenti sull'articolo del New York Times secondo cui ci sono state discussioni tra i leader militari russi sull'uso di armi nucleari: "Siamo stati chiari fin dall'inizio, le parole della Russia sul potenziale uso delle armi nucleari sono profondamente preoccupanti e le prendiamo sul serio. Continuiamo a monitore ma non vediamo indicazioni che la Russia si stia preparando per tale uso". (ANSA).